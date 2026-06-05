Aler non ha risposto alle richieste degli inquilini e alle sollecitazioni del Comune di Sondrio riguardo alla sicurezza nel quartiere della Piastra, caratterizzato da degrado e problemi di insicurezza. Il Comune aveva chiesto di impiegare vigilantes e di istituire un portierato sociale, ma finora non sono state adottate misure concrete. Il responsabile di Aler ha dichiarato di essere pronto a investire, senza specificare però interventi immediati.

Aler "sorda" alle richieste degli inquilini e "latitante" di fronte alle reiterate richieste del Comune di Sondrio di impiegare dei vigilantes e di istituire un portierato sociale nel quartiere della Piastra dove il quadro di degrado e insicurezza è ormai e da tempo ben oltre i livelli di guardia. Alla "botta" del sindaco del capoluogo Marco Scaramellini è seguita, puntuale, la risposta di Corrado Zambelli, presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio. Una replica nella quale il numero uno dell’Azienda lombarda per l’edilizia residenziale esprime, innanzitutto, stupore per aver voluto alimentare una polemica pubblica per questioni, dice, "rispetto alle quali Aler aveva già fornito al Comune di Sondrio una risposta formale e dettagliata lo scorso 18 maggio, illustrando in modo trasparente lo stato di avanzamento delle iniziative richieste". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aler, degrado Piastra. Il numero uno a difesa: "Pronti a investire"

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