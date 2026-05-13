Da tre anni, gli inquilini delle case Aler di via Toffetti a Crema segnalano danni al tetto che permettono all'acqua di entrare in appartamento, causando problemi durante le piogge. Nonostante le richieste ripetute, non sono ancora state effettuate riparazioni. La situazione ha portato a un peggioramento delle condizioni degli alloggi, alimentando un senso di abbandono tra gli abitanti.

Crema (Cremona), 13 maggio 2026 – Piove. Anche in casa. Da tre anni gli inquilini delle case Aler di via Toffetti chiedono di riparare i danni al tetto, ma senza risposte. Così quando piove un po’ più intensamente, come lunedì, ecco che l’acqua passa dal tetto alle abitazioni sottostanti. Per quanto ancora? È solo uno dei tanti problemi delle case Aler che sorgono in città. In piazza Di Rauso, un grossa crepa si è aperta nel muro con conseguente richiesta di intervento degli abitanti, preoccupati, che hanno chiamato i vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati e hanno controllato la grossa crepa, isolando la zona e rimandando a un controllo più approfondito che poi ha stabilito che il problema non incide sulla stabilità del caseggiato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crema e il degrado negli alloggi Aler. Danni al tetto e pioggia in casa: “Ridare dignità agli spazi”

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