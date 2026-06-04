Sondrio | su La Piastra Aler replica al sindaco Scaramellini
Il presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio ha risposto alle richieste del sindaco di Sondrio, che aveva sollecitato interventi immediati per migliorare le condizioni degli inquilini sulla Piastra. Zambelli ha replicato prontamente, senza entrare nel merito di eventuali azioni future. La discussione si è concentrata sulle richieste di intervento per migliorare la qualità della vita degli abitanti dell’area.
Replica prontamente alle sollecitazioni del sindaco di Sondrio Marco Scaramellini, il presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio Corrado Zambelli: il primo cittadino del capoluogo aveva invocato interventi sostanziosi e immediati proprio di Aler per migliorare la qualità della vita degli inqulini. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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