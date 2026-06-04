Sondrio | su La Piastra Aler replica al sindaco Scaramellini

Notizia in breve

Il presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio ha risposto alle richieste del sindaco di Sondrio, che aveva sollecitato interventi immediati per migliorare le condizioni degli inquilini sulla Piastra. Zambelli ha replicato prontamente, senza entrare nel merito di eventuali azioni future. La discussione si è concentrata sulle richieste di intervento per migliorare la qualità della vita degli abitanti dell’area.