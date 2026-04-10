Stankovic per l’Inter Filip e Aleksandar come Dejan | il club ha un piano per loro due

L’Inter sta lavorando per rafforzare la squadra nel prossimo campionato e ha individuato nei figli di un ex giocatore un possibile intervento. Si tratta di due giovani, Filip e Aleksandar, che potrebbero seguire le orme del padre, Dejan, anche lui ex calciatore. Il club nerazzurro ha in programma un progetto specifico per loro, con l’obiettivo di ringiovanire l’organico e rafforzare il settore giovanile.

di Stefano Cori Stankovic, i figli di Dejan per rinforzare e ringiovanire l’Inter del prossimo anno! Il club nerazzurro ha un piano chiaro. “AFFARI di famiglia”, questo il titolo de La Gazzetta dello Sport che parla di Filip e Aleksandar Stankovic in ottica Inter per il futuro. Sul centrocampista classe 2005 c’erano pochi dubbi, i nerazzurri da tempo sono decisi a sborsare la cifra necessaria per riportarlo a casa dal Club Brugge. Adesso spunta anche l’opzione relativa al portiere, attualmente in prestito al Venezia in Serie B. 24 anni, nato a Roma quando papà Dejan militava nella Lazio, può essere il prossimo secondo portiere della Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stankovic per l’Inter, Filip e Aleksandar come Dejan: il club ha un piano per loro due Non solo Aleksandar, anche il fratello Filip Stankovic può tornare all’InterNon solo Aleksandar, anche Filip Stankovic guarda con interesse a un possibile ritorno all’Inter. Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo Aleksandar, occhio anche a Filip Stankovic per la porta! C’è un’idea che stuzzicaLiverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo... Temi più discussi: Aleks a centrocampo, Filip in porta: l'Inter vuole riprendersi i fratelli Stankovic. I retroscena; Stankovic, altro gol: sono 9 da regista basso! Le cifre per il ritorno all’Inter – VIDEO; Inter, Stankovic nel destino: Marotta vuole riprendersi i figli di Dejan, il piano per Aleks e Filip; Inter, Aleksandar Stankovic: Non commento le voci sul futuro, le sentiamo tutti. Miglioro ogni giorno. Inter, Stankovic nel destino: Marotta vuole riprendersi i figli di Dejan, il piano per Aleks e FilipLa famiglia Stankovic e il legame con lInter: dopo papà Dejan, Marotta vuole riportare in prima squadra anche i giovani Aleksandar e Filip ... sport.virgilio.it Aleksandar più Filip: doppio colpo tra fratelli per l’Inter del futuro, l’idea decollaAleksandar Stankovic è diventato un leader del Club Brugge protagonista anche in Champions League e l’ Inter ha ormai deciso che lo riacquisterà in estate per integrare la rosa dei centrocampista a ... passioneinter.com Sotto il segno degli Stankovic: Inter pronta a riprendersi anche Filip Aleksandar è ormai prossimo a tornare alla base, con la dirigenza intenzionata a contro-riscattare il centrocampista dal Bruges. Ma non è finita qui, visto che i nerazzurri, come riportato da - facebook.com facebook Il piano dell'Inter per la porta del futuro appare chiaro: #Vicario titolare, Filip #Stankovic vice. Stuzzica l'idea di riportare a Milano il portiere che sta vivendo una stagione da protagonista a Venezia GDS x.com