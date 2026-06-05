Palermo si prepara a ospitare una grande cerimonia musicale che ha attirato l’attenzione internazionale. Diversi manifesti affissi in città segnalano disagi causati dall’evento, che coinvolgerà circa 200 invitati provenienti da vari paesi. La presenza della popstar ha portato a modifiche nelle attività locali e a tensioni tra residenti e organizzatori. La manifestazione si svolgerà nel fine settimana, con restrizioni sul traffico e sulla circolazione dei mezzi pubblici, secondo le ordinanze comunali.

Q uesto fine settimana Palermo è al centro dell’attenzione mondiale. Duecento invitati da ogni angolo del pianeta, un budget stimato attorno a un milione e mezzo di euro, Elton John tra i presenti: le nozze di Dua Lipa e Callum Turner trasformano il capoluogo siciliano nel set del matrimonio dell’anno. Ma non tutta la città è in festa. Piazze chiuse, accordi di riservatezza imposti ai residenti, spazi pubblici convertiti in proprietà privata per un weekend. Motivi sufficienti per far esplodere il malcontento al grido «Palermo non è in affitto». Dua Lipa, tra carriera e vita privata. guarda le foto Nozze Dua Lipa, l’accordo di riservatezza con i palermitani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alcuni dei manifesti affissi lungo i muri del capoluogo siciliano non lasciano spazio a interpretazioni: la mega cerimonia della popstar sta creando non pochi disagi

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