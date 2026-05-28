Dua Lipa è arrivata negli ultimi giorni nel capoluogo siciliano, accompagnata da Donatella Versace, che ha creato il suo abito. Nei stessi giorni, Dua Lipa e Callum Turner sono stati visti insieme, suscitando sorpresa tra i fan e i paparazzi. La coppia è stata fotografata mentre si trovava in pubblico, senza conferme ufficiali riguardo a eventuali nozze. Nessuna comunicazione è stata rilasciata in merito alla loro relazione o a eventuali progetti futuri.

Dua Lipa e Callum Turner prendono in contropiede i fan (e i paparazzi) che aspettavano settembre per vederli andare all’altare. La popstar trentenne e il fidanzato 36enne dovrebbero sposarsi già a giugno, per la precisione tra il 5 e il 7 giugno, in Sicilia. La location era già stata confermata ad aprile: Dua e Callum si sono innamorati di Palermo dopo la vacanza fatta lo scorso anno, e hanno deciso di dirsi sì proprio in quella città, con festeggiamenti anche a Bagheria. L’amica Donatella Versace firma l’abito da sposa. La popstar sarebbe già arrivata nel capoluogo siciliano in questi giorni, accompagnata da Donatella Versac e, amica di lunga data e creatrice dell’abito che Dua indosserà per andare all’altare. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La popstar sarebbe già arrivata nel capoluogo siciliano in questi giorni, accompagnata da Donatella Versace, amica di lunga data e creatrice dell’abito

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