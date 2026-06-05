Su Rai 3 viene trasmesso il film di Giulio Base sulla vita di Almerigo Grilz. Lo spettacolo ripercorre la carriera del giornalista, che dopo anni di militanza nell'estrema destra, decide di fondare un'agenzia di stampa. La narrazione si concentra sui momenti chiave della sua vita e sulla sua attività professionale. La pellicola affronta anche il suo impegno e le sue scelte, senza approfondire aspetti personali o giudizi.

Arriva stasera, venerdì 5 giugno, in prima serata su Rai 3 alle 21.20, il film Albatross, scritto e diretto dal regista Giulio Base. La pellicola racconta la movimentata storia vera di Almerigo Grilz, un giovane triestino che decide di lasciarsi alle spalle la militanza politica nell'estrema destra per fondare un'agenzia di stampa indipendente e documentare i conflitti più pericolosi e dimenticati del mondo. Nei panni del coraggioso (e controverso) protagonista troviamo il giovane attore Francesco Centorame. Scopriamo insieme tutto del film. Ambientato inizialmente a Trieste nei primi anni Settanta, il film segue la parabola umana e professionale di Almerigo Grilz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Albatross: su Rai 3 il film di Giulio Base sulla vita di Almerigo Grilz

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Venerdì 5 giugno il mio film Albatross (girato nel 2023) arriva su Rai 3, alle 21.15, nel ciclo 'Grande Cinema d'Autore'. Un film che ha fatto discutere, a volte senza essere stato visto. Ora parlerà al pubblico. Grazie a TV Sorrisi e Canzoni per la valutazione a t x.com

Il giornalista, dopo anni di militanza nell'estrema destra, decide di fondare l'agenzia di stampa Albatross per documentare i conflitti nel mondoVa in onda stasera, venerdì 5 giugno, su Rai 3 il fim Alabtross diretto da Giulio Base. Il film racconta la storia di Almerigo Grilz, fondatore del'agenzia Albatross. gazzetta.it

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