Giornata in memoria dei giornalisti uccisi | il primo articolo di Almerigo Grilz sul Secolo d’Italia

In occasione della Giornata nazionale dedicata ai giornalisti uccisi, viene ripubblicato il primo articolo scritto da Almerigo Grilz sul giornale “Secolo d’Italia”. Grilz è morto in Mozambico il 19 maggio 1987 mentre svolgeva il suo lavoro. La giornata ricorda coloro che hanno perso la vita durante l’attività giornalistica. La pubblicazione si concentra sulla memoria di questa figura e sulla sua prima pubblicazione.

In occasione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, pubblichiamo il primo articolo scritto sul “Secolo d’Italia” da Almerigo Grilz, ucciso in Mozambico il 19 maggio 1987. Pubblichiamo il primo articolo (dal Secolo d’Italia del 6 ottobre 1983) di un reportage a puntate realizzato dal giornalista triestino in Afghanistan, nel pieno dell’invasione delle truppe di Mosca. Un omaggio non solo a lui, ma a tutti i giornalisti che hanno pagato con la loro vita l’impegno alla ricerca della verità, nel solco della libertà di stampa. Negli occhi dei profughi di Nasirbach gli orrori del genocidio comunista PESHAWAR – Nasirbach è una distesa immensa di tende e di piccole casupole che alla prima pioggia rischiano di franare miseramente.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giornata in memoria dei giornalisti uccisi: il primo articolo di Almerigo Grilz sul Secolo d’Italia Notizie correlate La Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi è legge, si celebrerà il 3 maggioAGI - Il Senato ha approvato all’unanimità, in via definitiva, il disegno di legge che istituisce per il 3 maggio la Giornata nazionale in memoria... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: ROMA | SENATO: ROBERTO MENIA SI COMMUOVE RICORDANDO LA FIGURA DI ALMERIGO GRILZ; La Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi è legge, si celebrerà il 3 maggio; La Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi è legge: sarà il 3 maggio; Meloni, un dovere onorare la memoria dei giornalisti uccisi. Stampa, Governo, istituita la Giornata in memoria dei giornalisti uccisi. Con il voto unanime del Senato è stato approvato il provvedimento che rende omaggio ai giornalisti che hanno pagato la libertà di stampa sulla loro pelle In una nota il Governo esprime grande sodd ... varesepress.info La giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi è legge, si celebrerà il 3 maggioAGI - Il Senato ha approvato all’unanimità, in via definitiva, il disegno di legge che istituisce per il 3 maggio la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento dell ... msn.com Il mondo va raccontato da vicino: nei luoghi dove le notizie accadono, dove i conflitti cambiano volto, dove la geopolitica entra nella vita quotidiana. Il Premio Giornalistico Almerigo Grilz nasce per custodire e rilanciare questo sguardo: reportage, presenza sul - facebook.com facebook