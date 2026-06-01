Almerigo Grilz era un fotoreporter e militante dell'MSI morto durante un incarico in Mozambico. La sua attività si concentrava sulla copertura di conflitti e situazioni di guerra. Grilz è ricordato come un cronista di guerra che ha perso la vita sul campo. La sua figura è stata spesso dimenticata nel tempo, nonostante il ruolo svolto durante le missioni. La sua morte avvenne mentre documentava un'area di conflitto nel continente africano.

Ripercorriamo la storia di Almerigo Grilz, fotoreporter e militante dell’MSI morto durante un servizio in Mozambico. Il 19 maggio 1987 moriva Almerigo Grilz, dirigente triestino del Movimento sociale italiano, nonché giornalista. Specializzatosi come inviato di guerra. E proprio in un teatro di guerra, il Mozambico, trovò la morte. Primo giornalista di guerra italiano, dopo la Seconda guerra mondiale, a morire “sul campo”. Ne avete letto o sentito da qualche parte sui media mainstream? Ovviamente no. Perché Grilz era missino, e per questo non meritevole di citazione da parte degli intellettualoidi di sinistra (post-comunisti e post-socialisti) e della borghesia alla guida dei principali media italiani. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Almerigo Grilz: chi era il grande cronista di guerra dimenticato

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