Alatri rivoluzione estiva per traffico e centro storico | cambiano ZTL e area pedonale

Da frosinonetoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A partire dall’estate 2026, la viabilità nel centro storico di Alatri subirà modifiche. È stata approvata una delibera comunale che rivede gli orari della zona a traffico limitato e dell’area pedonale urbana. La modifica mira a migliorare la fruibilità di queste zone durante la stagione estiva. La nuova regolamentazione è ora attiva e riguarda sia i limiti di accesso che le fasce orarie di apertura.

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Con l’arrivo della stagione estiva cambia la viabilità nel centro storico di Alatri. È stata infatti resa esecutiva la delibera di Giunta comunale che ridefinisce l’articolazione oraria della ZTL e dell’area pedonale urbana per l’estate 2026, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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