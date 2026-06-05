Alatri rivoluzione estiva per traffico e centro storico | cambiano ZTL e area pedonale

Notizia in breve

A partire dall’estate 2026, la viabilità nel centro storico di Alatri subirà modifiche. È stata approvata una delibera comunale che rivede gli orari della zona a traffico limitato e dell’area pedonale urbana. La modifica mira a migliorare la fruibilità di queste zone durante la stagione estiva. La nuova regolamentazione è ora attiva e riguarda sia i limiti di accesso che le fasce orarie di apertura.