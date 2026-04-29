A Santa Caterina l’area pedonale estiva si allarga ma solo di sera dalle 19 alle 2

A Santa Caterina, l’area pedonale estiva nella piazzetta della marina si estende solo di sera, dalle 19 alle 2. La zona di divieto di accesso alle auto, che comprende l’anello viario intorno al parco giochi, sarà ampliata durante i mesi estivi, da giugno a settembre, ma esclusivamente nelle ore serali e notturne. La modifica riguarda l’intera piazzetta, che diventerà un’isola pedonale durante il periodo indicato.

SANTA CATERINA (Nardò) - Come annunciato nei mesi scorsi la piazzetta della marina di Santa Caterina, compresa nell’anello viario attorno al parco giochi, diventerà interamente isola pedonale nel periodo estivo ampliando la zona di divieto alle auto, da giugno a settembre, ma solo nelle ore.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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