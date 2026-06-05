Al via il dragaggio del Naviglio del Brenta la Regione investe 673mila euro
Sono stati avviati i lavori di dragaggio sul Naviglio del Brenta a Mira. La Regione ha stanziato 673 mila euro per questa operazione, come annunciato oggi dall'assessore regionale alla Mobilità e ai trasporti. I lavori inizieranno a breve e riguarderanno il canale, con l’obiettivo di migliorare le condizioni idrauliche e la sicurezza della zona. La notizia è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale regionale.
Prenderanno presto il via a Mira i lavori di dragaggio sul Naviglio del Brenta. Lo ha annunciato oggi, venerdì 5 giugno, l'assessore regionale alla Mobilità e ai trasporti, Diego Ruzza. «Un intervento strategico - ha spiegato -, per garantire migliori condizioni di navigabilità e maggiore. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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