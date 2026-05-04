Ville Venete in Kayak | escursione pagaiando sul Naviglio del Brenta il 9 maggio

Il 9 maggio 2026 si svolgerà l'iniziativa “Ville Venete by Kayak”, organizzata dall’Associazione ASD PinnaGialla. L’evento prevede un’escursione in kayak lungo il Naviglio del Brenta, con partenza e arrivo previsti in un punto non specificato. L’obiettivo è di esplorare la zona tra natura e architettura, offrendo ai partecipanti la possibilità di osservare da vicino le ville storiche lungo il fiume.

Sabato 9 maggio 2026 torna “Ville Venete by Kayak”, l’esperienza organizzata da ASD PinnaGialla per scoprire la Riviera del Brenta da un punto di vista insolito, pagaiando lungo il fiume tra natura e architettura.Il ritrovo è a Stra (VE), in via Bramante 1, presso il campo sportivo comunale.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate 1° maggio tra le Ville Venete: visite guidate nella Riviera del BrentaVenerdì 1° maggio sarà l’occasione per scoprire alcune tra le più affascinanti dimore storiche della Riviera del Brenta e del Veneziano, con visite... Ville Venete: in motonave lungo la Riviera del BrentaDomenica 19 aprile 2026 — Nell'ambito della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, la Riviera del Brenta si percorre come un tempo: dall'acqua. Una raccolta di contenuti Si parla di: Veneto in festa: idee per vivere un magico Primo Maggio. Ville venete come risposta possibile all'overtourismLe 4.243 dimore storiche hanno la caratteristica di essere diffuse sul territorio, in oltre la metà dei casi, si trovano in comuni con meno di 20 mila abitanti: generano circa 630 milioni la ricchezza ... giornaletrentino.it Giornata delle Ville Venete, 180 esperienze in 100 edificiTorna sabato 18 e domenica 19 ottobre, con la quarta edizione, la Giornata delle Ville Venete, evento diffuso di turismo esperienziale che invita a vivere oltre 180 esperienze in più di un centinaio ... ansa.it