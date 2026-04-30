Ravenna investe nel turismo del forese | per l' hub culturale di Sant' Alberto dalla Regione 229 mila euro
A Ravenna arriva un finanziamento di circa 229 mila euro dalla Regione per sostenere il progetto dell’Hub turistico-culturale di Sant’Alberto. Il progetto, inserito nel sistema dell’intermodalità del Delta del Po, è stato selezionato tramite un bando del Gal Delta 2000. L’obiettivo è sviluppare le infrastrutture turistiche nella zona del forese, con un intervento che mira a potenziare l’attrattività dell’area.
A Ravenna si fa un passo in avanti sul fronte delle infrastrutture turistice. Il progetto “Hub turistico-culturale di Sant’Alberto nel sistema dell’intermodalità del Delta del Po nel comune di Ravenna” ha ottenuto dal Gal Delta 2000 un finanziamento di quasi 229 mila euro tramite un bando per la.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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