Al PalaFijlkam di Ostia il Mediterranean Open 2026 di JuJitsu

Dal 5 al 7 giugno al PalaFijlkam di Ostia si terrà il Mediterranean Open 2026 di JuJitsu, evento riconosciuto dalla federazione mondiale JJIF come Multi-Continental Ranking Event. più di 500 atleti provenienti da sette paesi. Nella Capitale arriveranno più di 500 atleti provenienti da sette paesi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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