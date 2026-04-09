Ostia open day al Grassi per la giornata di prevenzione dell’alcol

Martedì 14 aprile si terrà un open day presso il centro Grassi di Ostia, dedicato alla prevenzione dell’alcol. L’evento fa parte delle iniziative in programma per la giornata dedicata alla sensibilizzazione sui rischi legati al consumo di alcol. Durante la giornata saranno organizzate attività informative e incontri con professionisti del settore, con l’obiettivo di offrire informazioni e supporto alla cittadinanza.

Ostia, 9 aprile 2026 – Martedì 14 aprile, in occasione della Giornata dedicata alla prevenzione dei danni correlati al consumo di alco l, la ASL Roma 3 ha organizzato “Vieni, chiedi, rispondiamo”, Open Day finalizzato a informare la popolazione sui rischi legati all’abuso di alcol e dedicato alla promozione di stili di vita sani e alla prevenzione di patologie alcol-correlate. L’evento si svolgerà presso l’Ospedale Grassi di Ostia, dalle 9 alle 14, con la presenza di un’équipe multidisciplinare di professionisti che fornirà informazioni sugli effetti del consumo di alcol sotto il profilo fisico, psicologico e sociale e come tutelare al meglio la propria salute. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Prevenzione delle malattie renali, screening gratuiti al Grassi di OstiaOstia, 10 marzo 2026 – Giovedì 12 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Rene, all’interno dell’ospedale Grassi di Ostia si terrà “Porte...

Asp, giornata mondiale del rene: open day di prevenzione all’Uoc di Nefrologia di AcirealeSi celebra domani, 12 marzo, la Giornata Mondiale del Rene, appuntamento internazionale giunto alla ventesima edizione, dedicato alla prevenzione e...

Temi più discussi: Ostia, Roma Tre apre le porte al futuro: oltre 450 studenti all’Open Day della sede lidense; ASL Roma 3, al Grassi Open Day per la giornata di prevenzione dell’alcol; Ostia, Roma e Pomezia, prevenzione colon retto: Open day gratuito e colonscopia virtuale da Marilab; Riprendono gli open day Carta d’Identità Elettronica: dieci le sedi capitoline aperte nel weekend.

Open Day Foro Italico Camp, sport e divertimento per 500 bambini al PalaFiljkam di OstiaSport all’aria aperta e sui tatami, divertimento, attività ludico-ricreative, benessere, socialità e inclusione per oltre 500 bambini. C'è stato tutto questo nel grande successo dell’Open Day del Foro ... ilmessaggero.it

Open Day Foro Italico Camp, 500 bambini al PalaFiljkam di OstiaSport all'aria aperta e sui tatami, divertimento, attività ludico-ricreative, benessere, socialità e inclusione per oltre 500 bambini. Grande successo per l'Open Day del Foro Italico Camp presso il ... ansa.it

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Ostia, con l’ampliamento dei marciapiedi più spazio al “gigante verde”: è diventato un albero monumentale ift.tt/VrD8aTA x.com