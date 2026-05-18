Jujitsu | lo studente del Quercia trionfa a Ostia con l’oro U21

Uno studente di una scuola di jujitsu ha vinto la medaglia d’oro nella categoria under 21 a un torneo svoltosi a Ostia. Durante l’evento, sono state poste domande su come abbia gestito gli impegni con le competizioni nazionali e l’allenamento con la 4N. Il suo allenatore ha anche condiviso alcuni dettagli sulla disciplina e sulla preparazione, senza tuttavia entrare in dettagli specifici. La vittoria ha attirato l’attenzione tra gli appassionati di arti marziali presenti alla manifestazione.

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? Domande chiave Come ha fatto John a conciliare i match nazionali con la 4N?. Quale segreto della disciplina ha rivelato il professor Di Matteo?. Perché la preside considera questa vittoria una lezione per tutti?. Quali sono i prossimi obiettivi internazionali del giovane campione?.? In Breve Il docente Antonio Di Matteo supporta lo studente della classe 4N.. La dirigente Tiziana D’Errico sottolinea il valore educativo del successo scolastico.. L'atleta ha vinto nella categoria 69 kg al PalaPellicone di Ostia.. Il traguardo avviene durante i Campionati Italiani dal 15 al 17 maggio.. John Stanzione conquista l’oro nel jujitsu U21 a Ostia, portando il trofeo nazionale direttamente tra i banchi del Liceo Scientifico Federico Quercia di Marcianise. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jujitsu: lo studente del Quercia trionfa a Ostia con l’oro U21 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arti Marziali, oro e argento per i giovani del Tribe Jujitsu Pordenone ai campionati italianiSi è svolto domenica 19 aprile al Pala Zola di Bologna il campionato italiano giovanile Junior Italian Open 2026. Fisica, trionfo astigiano: lo studente del Vercelli vince l’oro? Cosa sapere Lo studente Stefano Pasquali del Liceo Vercelli vince l'oro ai Campionati Italiani di Fisica a Senigallia. Liceo Quercia, oro ai Campionati Italiani di Jujitsu. Lo studente John Stanzione è campione nazionale U21Il Liceo Scientifico Federico Quercia ha un nuovo campione: John Stanzione, studente della classe 4N, ha vinto il titolo italiano di Jujitsu nella categoria U21 – 69 kg. casertaweb.com