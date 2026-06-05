Al Minerva Herbarium Festival sabato 6 giugno la presentazione di Trotula di Paola Presciuttini

Notizia in breve

Sabato 6 giugno, al Minerva Herbarium Festival, si è svolta la presentazione di due romanzi pubblicati da Marlin Editore. I libri sono ambientati nella Salerno dell’XI secolo, quando la città era sotto il dominio normanno e ospitava una delle più rinomate scuole mediche d’Europa. La presentazione ha coinvolto il pubblico con approfondimenti sui temi storici e culturali dei romanzi.