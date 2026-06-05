Al Minerva Herbarium Festival sabato 6 giugno la presentazione di Trotula di Paola Presciuttini

Da salernotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 giugno, al Minerva Herbarium Festival, si è svolta la presentazione di due romanzi pubblicati da Marlin Editore. I libri sono ambientati nella Salerno dell’XI secolo, quando la città era sotto il dominio normanno e ospitava una delle più rinomate scuole mediche d’Europa. La presentazione ha coinvolto il pubblico con approfondimenti sui temi storici e culturali dei romanzi.

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Al Minerva Herbarium Festival si tiene quest’anno la presentazione di due romanzi pubblicati da Marlin Editore e ambientati nella Salerno dell'XI secolo, quando la città era capitale normanna e sede della più celebre scuola medica d'Europa. Dopo la presentazione venerdì 5 giugno alle ore 19 di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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