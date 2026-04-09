Lecce | sabato presentazione di Codice primitivo Raccolta poetica di Paola Maritati

Da noinotizie.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 aprile alle 18.30 si terrà presso la Biblioteca Provinciale di Lecce la presentazione di

Di seguito il comunicato: Sabato 11 aprile 2026 alle ore 18.30, presso la Biblioteca Provinciale “N. Bernardini” di Lecce (Piazzetta Carducci), si terrà la prima presentazione di  Codice primitivo, la nuova raccolta poetica di Paola Maritati, cinquantatreesimo volume della collana di poesia di Musicaos Editore. Il libro, proposto al Premio Strega Poesia 2026, giunge a tre anni dalla pubblicazione dell’esordio dell’autrice,  Lingua volgare. All’incontro dialogherà con la poetessa il critico  Luciano Pagano; la serata sarà anche luogo di incontro e dialogo musicale tra i versi di Maritati e la musica di  Gradus Compagnia Musicale, con i musicisti  Gaetano Fidanza, Fabrizio Nuzzo e Carolina Cezza. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Lecce: sabato presentazione di “Codice primitivo” Raccolta poetica di Paola Maritati

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Argomenti più discussi: Lecce: sabato presentazione di Codice primitivo; Codice primitivo di Paola Maritati: l’atteso secondo volume della poetessa salentina.

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