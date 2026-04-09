Sabato 11 aprile alle 18.30 si terrà presso la Biblioteca Provinciale di Lecce la presentazione di

Di seguito il comunicato: Sabato 11 aprile 2026 alle ore 18.30, presso la Biblioteca Provinciale “N. Bernardini” di Lecce (Piazzetta Carducci), si terrà la prima presentazione di Codice primitivo, la nuova raccolta poetica di Paola Maritati, cinquantatreesimo volume della collana di poesia di Musicaos Editore. Il libro, proposto al Premio Strega Poesia 2026, giunge a tre anni dalla pubblicazione dell’esordio dell’autrice, Lingua volgare. All’incontro dialogherà con la poetessa il critico Luciano Pagano; la serata sarà anche luogo di incontro e dialogo musicale tra i versi di Maritati e la musica di Gradus Compagnia Musicale, con i musicisti Gaetano Fidanza, Fabrizio Nuzzo e Carolina Cezza. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Lecce: sabato presentazione di “Codice primitivo” Raccolta poetica di Paola Maritati

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Argomenti più discussi: Lecce: sabato presentazione di Codice primitivo; Codice primitivo di Paola Maritati: l’atteso secondo volume della poetessa salentina.

Lecce: sabato presentazione di Codice primitivo Raccolta poetica di Paola MaritatiSabato 11 aprile 2026 alle ore 18.30, presso la Biblioteca Provinciale N. Bernardini di Lecce (Piazzetta Carducci), si terrà la prima presentazione di Codice primitivo, la nuova raccolta poetica di ... noinotizie.it

Codice primitivo di Paola Maritati: l’atteso secondo volume della poetessa salentinaSabato 11 aprile 2026 alle ore 18.30, presso la Biblioteca Provinciale N. Bernardini di Lecce (Piazzetta Carducci), si terrà la prima presentazione di Codice primitivo, la nuova raccolta poetica di ... iltaccoditalia.info

«Codice primitivo» (Collana Poesia 53), di Paola Maritati è l’opera proposta al Premio Strega Poesia 2026 da Musicaos Editore. Sabato 21 marzo 2026 alle ore 12.30 verranno annunciati i titoli delle 12 opere candidate, scelte dalla giuria del Premio tra quelle - facebook.com facebook