Dopo dodici giorni dal licenziamento collettivo, il club non ha annunciato cambiamenti o novità. La squadra resta senza allenatore e senza direttore sportivo, mentre i giocatori si allenano senza guida ufficiale. Nessuna comunicazione ufficiale sulle prossime mosse o sugli obiettivi futuri. La situazione rimane invariata, con il mercato ancora aperto e nessun segnale di intervento da parte della società.

Cosa c’è di peggio di una frenesia che nasce da una confusione senza pari? La stagnazione, perché è nella stagnazione che germoglia il seme dell’ennesima stagione sbagliata. È la stagnazione che regna in casa Milan e nasce anch’essa da una confusione cui non sembra esserci soluzione alcuna. Dal termine del campionato e dal grande repulisti ordinato da Cardinale non è letteralmente cambiato nulla. La società, sempre se così si può chiamare, è ancora in balia delle beghe Cardinale – Ibra, nel frattempo divenuto inspiegabilmente plenipotenziario, e i tifosi sono ovviamente stufi. Il racconto del Milan risente di questa confusione. Milan, che cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Ilnapolista.it - Al Milan dodici giorni dopo il licenziamento generale, non è successo niente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano, Corona: «Se prendono il cellulare a Signorini trovano Sodoma e Gomorra»

Notizie e thread social correlati

Il doloroso addio di Igli Tare al Milan: lacrime e abbracci a Casa Milan e Milanello dopo il licenziamento collettivoIgli Tare ha lasciato il Milan con lacrime e abbracci, dopo il licenziamento collettivo arrivato a seguito di un cambio di proprietà.

Pulizia generale al Milan: dopo Allegri e Furlani, è il turno di LeaoIl Milan ha avviato una serie di interventi di rinnovamento, dopo aver sostituito l’allenatore e il direttore generale.

Argomenti più discussi: Leao: Al Milan ho dato tutto, ora voglio una nuova sfida in un altro campionato; Milan, i licenziamenti costano tanto: il club costretto a pagare 13 milioni; Il Milan senza dirigenza riceve l'avviso FIGC per l'iscrizione al campionato: scade il 16 giugno; Milan, Slot si aggiunge al casting. E Ibrahimovic ha dubbi su un Rangnick plenipotenziario.

Al #Milan manca tutto...tranne i problemi: dodici giorni di stallo e il mercato non aspetta x.com

[Moretto] Rangnick non ha ancora preso una decisione riguardo al suo futuro. Il Milan ha fatto un'offerta, ma Rangnick chiede garanzie e ha alcune visioni che non corrispondono a quelle del Milan. I prossimi giorni saranno decisivi. Il futuro di Rangnick è anco reddit

Al Milan manca tutto...tranne i problemi: dodici giorni di stallo e il mercato non aspettaAncora un altro giorno e probabilmente un ulteriore weekend di attesa. Il Milan rimane un cantiere aperto. Mancano ancora le figure apicali del club, l’amministratore delegato (al netto delle facenti ... tuttosport.com