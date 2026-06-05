Al Milan dodici giorni dopo il licenziamento generale non è successo niente

Da ilnapolista.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo dodici giorni dal licenziamento collettivo, il club non ha annunciato cambiamenti o novità. La squadra resta senza allenatore e senza direttore sportivo, mentre i giocatori si allenano senza guida ufficiale. Nessuna comunicazione ufficiale sulle prossime mosse o sugli obiettivi futuri. La situazione rimane invariata, con il mercato ancora aperto e nessun segnale di intervento da parte della società.

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Cosa c’è di peggio di una frenesia che nasce da una confusione senza pari? La stagnazione, perché è nella stagnazione che germoglia il seme dell’ennesima stagione sbagliata. È la stagnazione che regna in casa Milan e nasce anch’essa da una confusione cui non sembra esserci soluzione alcuna. Dal termine del campionato e dal grande repulisti ordinato da Cardinale non è letteralmente cambiato nulla. La società, sempre se così si può chiamare, è ancora in balia delle beghe Cardinale – Ibra, nel frattempo divenuto inspiegabilmente plenipotenziario, e i tifosi sono ovviamente stufi. Il racconto del Milan risente di questa confusione. Milan, che cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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