Il doloroso addio di Igli Tare al Milan | lacrime e abbracci a Casa Milan e Milanello dopo il licenziamento collettivo

Notizia in breve

Igli Tare ha lasciato il Milan con lacrime e abbracci, dopo il licenziamento collettivo arrivato a seguito di un cambio di proprietà. Il giorno successivo alle dimissioni, si sono svolti incontri tra l’ex dirigente e i membri del club, prima a Casa Milan e poi a Milanello. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma si conferma l’addio improvviso e condiviso con il club.