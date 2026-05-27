Il Milan ha avviato una serie di interventi di rinnovamento, dopo aver sostituito l’allenatore e il direttore generale. Ora si concentra sul rinnovo del contratto di un attaccante chiave. La società sta lavorando con l’agente del giocatore per definire i termini di un prolungamento. La trattativa riguarda anche eventuali adeguamenti salariali e clausole contrattuali. Non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali, ma le parti sono in contatto per arrivare a un accordo.

Ci sono estati in cui una squadra cambia due o tre giocatori e prova a sistemare qualche dettaglio. Poi ce ne sono altre che iniziano con una sensazione diversa, quasi quella di una ripartenza completa. Il Milan sembrerebbe trovarsi in una fase del genere, una di quelle in cui ogni scelta pesa più del singolo acquisto e ogni decisione racconta qualcosa della direzione che il club vuole prendere. La mancata qualificazione alla Champions League inevitabilmente cambia molti discorsi. Il Milan valuta offerte per Leao. Secondo quanto riportato da Rudy Galetti su X, uno dei profili che starebbe entrando in una fase di valutazione interna sarebbe Rafael Leao. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pulizia generale al Milan: dopo Allegri e Furlani, è il turno di Leao

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