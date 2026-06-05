Al Collegio Guastalla La Scuola di Botticino curerà il restauro dei tesori della Quadreria

La Scuola di Restauro di Botticino si occuperà del restauro della Quadreria della Fondazione Collegio della Guastalla. L’intervento coinvolge anche la collaborazione di Valore Italia e dei Rotary Club locali. L’obiettivo è conservare i tesori della Quadreria, che saranno sottoposti a interventi di manutenzione e restauro per preservare le opere d’arte presenti. La collaborazione tra le istituzioni mira alla tutela del patrimonio culturale della struttura.

Fondazione Collegio della Guastalla ETS, Valore Italia con la Scuola di Restauro di Botticino (Milano) e i Rotary Club del territorio insieme per il restauro della Quadreria della Fondazione. È partito nei giorni scorsi un progetto di tutela di tre opere pittoriche custodite dalla Fondazione Collegio della Guastalla, che ha scelto di rendere accessibile le sue opere attraverso un percorso strutturato di studio, catalogazione e restauro. Dopo una preliminare fase di analisi che ha portato all’individuazione di oltre venti opere di particolare pregio storico e artistico, il progetto entra nel vivo dell’intervento su tre dipinti storici:... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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