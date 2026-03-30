La Scuola di Botticino in Villa I giovani restauratori al lavoro

La Scuola di Restauro di Botticino ha avviato un progetto presso Villa Reale, coinvolgendo studenti iscritti al corso di laurea. Gli allievi stanno intervenendo su elementi architettonici e decorativi della struttura, con l’obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio storico. Le attività si svolgono con il supporto di docenti e professionisti del settore, nel rispetto delle procedure di tutela dei beni culturali.

La Scuola di Restauro di Botticino entra in Villa Reale. Gli studenti del corso di laurea di Restauratore di Beni Culturali sono impegnati in questi giorni in un’attività di ricognizione delle opere esposte nella mostra Reggia Contemporanea, il percorso espositivo che propone oltre 100 pezzi dei protagonisti della creatività italiana. Il condition report per le opere d’arte è un documento che attesta la situazione conservativa del bene, un’attività che coinvolge gli studenti del corso di restauro tessile, coordinati dalle docenti Elisabetta Boanini e Marta Lorenzetti, insieme con gli allievi del percorso di restauro delle tele e tavole, della scultura lignea e dell’arte contemporanea, guidati dalle professoresse Grazia Cavanna ed Elisa Isella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Scuola di Botticino in Villa. I giovani restauratori al lavoro Articoli correlati Prevenzione della violenza di genere, progetto scuola-lavoro a Villa Sofia: coinvolti 18 studentiL'azienda ospedaliera ha stipulato una convenzione con l’istituto superiore Alessandro Volta, diretto dalla dirigente scolastica Katia Tumbarello A... Dispersione scolastica, 408mila giovani lasciano gli studi (9,8%): per il 53,1% scatta la trappola NEET senza scuola né lavoroIl tasso di dispersione scolastica in Italia scende al 9,8% coinvolgendo 408mila giovani, ma oltre la metà (53,1%) diventa NEET e il fenomeno resta... Aggiornamenti e contenuti dedicati a La Scuola di Botticino in Villa I... Temi più discussi: La Scuola di Botticino in Villa. I giovani restauratori al lavoro; In Villa Reale arrivano i giovani aspiranti restauratori; Guanti bianchi e taccuini: la nuova generazione di restauratori studia in Villa Reale; Restauro in diretta alla Reggia sulle opere. Guanti bianchi e taccuini: la nuova generazione di restauratori studia in Villa RealeI giovani studenti della Scuola di Restauro Botticino sono impegnati con più di 100 opere d’arte esposte in Villa per la mostra Reggia Contemporanea. mbnews.it Il mondo del restauro? Sempre più aperto alla società. Le testimonianze della Scuola di Restauro di BotticinoIl restauro non è più solo conservazione: è ricerca, tecnologia, sostenibilità e diplomazia culturale. Ce ne parla l’Amministratore delegato di Valore Italia, di cui oggi la Scuola di Restauro di Bott ... artribune.com Si sono appena concluse due giornate di confronto e approfondimento per gli studenti della Scuola di Restauro di Botticino (@restaurobotticino) insieme ad ALES - Arte Lavoro e Servizi (@ales_arte_lavoro_e_servizi_spa), società in house del Ministero d - facebook.com facebook