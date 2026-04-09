Pompei il cantiere diventa aula | al via i tirocini formativi per gli studenti della Scuola di Restauro di Botticino

Nel sito archeologico di Pompei, le attività di restauro si trasformano in un’opportunità formativa per gli studenti della Scuola di Restauro di Botticino. Attraverso una convenzione tra il Parco Archeologico e l’ente responsabile, sono stati avviati tirocini pratici che coinvolgono i giovani in lavori sul campo. Questa iniziativa permette di integrare l’esperienza sul territorio con l’apprendimento teorico, offrendo un’opportunità di formazione diretta e concreta.

Tempo di lettura: 3 minuti Grazie alla convenzione stipulata tra il Parco Archeologico di Pompei, Ales S.p.A. e Valore Italia, prende avvio un programma di tirocini formativi curriculari destinato agli allievi del corso di Laurea in Restauratore di Beni Culturali della Scuola di Restauro di Botticino. Sono iniziate oggi le attività di monitoraggio e manutenzione di apparati decorativi nei cantieri attivi nel sito archeologico per il primo gruppo di lavoro composto da due studenti che vivranno un’esperienza formativa immersiva a stretto contatto con uno dei contesti di conservazione più complessi e prestigiosi al mondo. I tirocini si. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pompei, il cantiere diventa aula: al via i tirocini formativi per gli studenti della Scuola di Restauro di Botticino Leggi anche: Tirocini formativi e disagio sociale. Più della metà ha trovato lavoro Gli studenti dell’IC Cisternino premiati al Senato: la scuola diventa laboratorio di democraziaCISTERNINO – Un importante riconoscimento nazionale ha visto protagonisti gli studenti delle classi terze dell’Istituto Comprensivo di Cisternino,... Si parla di: A POMPEI - Il cantiere diventa aula, al via i tirocini formativi per gli studenti della Scuola di Restauro di Botticino nel Parco Archeologico. Pompei, il parco archeologico diventa un laboratorio del futuro: al via i tirocini per i restauratori del domaniA Pompei il cantiere diventa aula: al via i tirocini formativi per gli studenti. Grazie alla convenzione stipulata tra il Parco Archeologico di Pompei, Ales S.p.A. e Valore Italia, prende avvio un pro ... lostrillone.tv A Pompei il cantiere diventa aulaGrazie alla convenzione stipulata tra il Parco Archeologico di Pompei, Ales S.p.A. e Valore Italia, prende avvio un programma di tirocini formativi ... napolivillage.com