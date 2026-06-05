Al Circolo della Stampa la presentazione del libro Karim il bambino dal compleanno inventato

Sabato 6 giugno 2026, alle ore 18:00, presso il Circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele 6 ad Avellino, si terrà la presentazione del volume Karim. Il bambino dal compleanno inventato, scritto da Cinzia Brancato ed edito da La Valle del Tempo. L’autrice dialogherà con Maria Grazia Cataldi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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