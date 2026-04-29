Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione della collana scientifica Studi e ricerche nelle scienze umane

L’8 maggio alle 17 si terrà al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione della collana scientifica intitolata “Studi e ricerche nelle scienze umane – Logos, paideia e aretè”, edita da Delta 3 Edizioni. L’evento prevede una conferenza stampa durante la quale saranno illustrate le tematiche trattate e gli obiettivi della collana, focalizzata su studi legati alle scienze umane. La presentazione si svolgerà in presenza presso il Circolo della Stampa.

Conferenza stampa di presentazione della collana scientifica “Studi e ricerche nelle scienze umane – Logos, paideia e aretè”, Delta 3 Edizioni, l’8 maggio alle ore 17, presso il Circolo della Stampa.Un territorio cresce quando investe nella cultura, nella ricerca e nella formazione. Da questa.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione di "Campania in tour 2026"Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Sabato 14 marzo alle... Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione de “La Visionaria” di Assunta SanzariUna raccolta che si fa autobiografia, senza mai perdere la capacità di abbracciare l’universale, raccontando la condizione dell’uomo, l’incontro con... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A furmicalora di Mariuccia Noto, al Circolo della stampa di Palermo, giovedì 23 aprile alle 18; Il Circolo della Stampa di Lucca esprime cordoglio per la scomparsa del collega Giulio Del Fiorentino; Il cibo nella letteratura e nell’arte. Una serata al Circolo della Stampa; Circolo della Stampa BAT incontra il Prefetto Anania: collaborazione su informazione, legalità e iniziative sul territorio. Le eredità della Grande Guerra e l'animo dei reduci: al Circolo della Stampa si presenta il volume di Fabio ToderoCosa resta nell’animo di un uomo quando, deposte le armi, la trincea continua a scavare solchi invisibili ma profondi nella sua coscienza? È questo l’interrogativo che attraversa LA GUERRA DENTRO. Da ... triestecafe.it Circolo Stampa, 17a edizione del Premio Simona CiganaPORDENONE – Per la 17a volta consecutiva il Premio Simona Cigana costituisce uno dei momenti più attesi per i giornalisti italiani. L’edizione attuale, aperta il 1° luglio 2025, si chiuderà il 30 giug ... pordenoneoggi.it LabTv. . Appuntamento al Circolo della Stampa questa mattina per l'annuncio della raccolta delle firme per l'intitolazione del Centro per l'Autismo al professore Camillo Vittozzi, compianto neuropsichiatra legato alla struttura di Contrada Serroni. La sottoscrizio - facebook.com facebook