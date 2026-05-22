Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione della I edizione dell' Altavilla Film Fest

Mercoledì 27 maggio alle 10:30 si svolgerà al Circolo della Stampa di Avellino una conferenza stampa dedicata alla presentazione della prima edizione dell’Altavilla Film Fest, intitolato Il Trionfo Cristiano di San Pellegrino. L’evento coinvolge istituzioni e organi di informazione, che sono stati invitati a partecipare. La manifestazione si propone di promuovere un festival cinematografico focalizzato su tematiche religiose e storiche, con un programma di film e incontri dedicati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui