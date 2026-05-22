Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione della I edizione dell' Altavilla Film Fest
Mercoledì 27 maggio alle 10:30 si svolgerà al Circolo della Stampa di Avellino una conferenza stampa dedicata alla presentazione della prima edizione dell’Altavilla Film Fest, intitolato Il Trionfo Cristiano di San Pellegrino. L’evento coinvolge istituzioni e organi di informazione, che sono stati invitati a partecipare. La manifestazione si propone di promuovere un festival cinematografico focalizzato su tematiche religiose e storiche, con un programma di film e incontri dedicati.
Le istituzioni e gli organi di informazione sono invitati a partecipare alla conferenza stampa di presentazione della prima edizione dell’Altavilla Film Fest – Il Trionfo Cristiano di San Pellegrino, che si terrà mercoledì 27 maggio alle ore 10:30 presso il Circolo della Stampa di Avellino, in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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