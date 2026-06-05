Al Bano Elettra Lamborghini e tanti altri | ecco Una voce per Padre Pio

Da napolitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una voce per Padre Pio torna su Rai1. La ventisettesima edizione della trasmissione, nata da un'idea di Enzo Palumbo e condotta da Mara Venier, sarà registrata questa sera a Pietrelcina, in provincia di Benevento, e andrà in onda sabato 13 giugno su Rai1.Dal palco sarà lanciato anche un appello. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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