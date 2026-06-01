Una serie di locandine del tour di Elettra Lamborghini, create con intelligenza artificiale, ha suscitato reazioni negative sui social italiani. I grafici e alcuni utenti si sono espressi contro l’uso di immagini generate dall’IA, ritenendo che compromettano il lavoro artistico tradizionale. La polemica si è diffusa rapidamente, portando a discussioni sulla proprietà intellettuale e sui diritti nel settore creativo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento da parte dell’artista o dei promotori del tour.

Una nuova polemica sta infiammando i social network italiani e questa volta al centro della tempesta mediatica c’è Elettra Lamborghini. L’ereditiera e cantante è finita nel mirino degli utenti per una scelta che, in apparenza innocua, ha scatenato un dibattito acceso sul futuro del lavoro creativo e sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il caso è esploso quando Elettra ha pubblicato sui suoi canali social le grafiche promozionali del suo prossimo Tour Bilaterale, una serie di concerti estivi nelle piazze italiane. Le immagini mostrano una grande torta decorata con panna montata e scritte di glassa colorata, affiancata da una palla stroboscopica da discoteca. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Elettra Lamborghini e le locandine del tour nate dall’IA: ecco perché i social e i grafici non sono contenti

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