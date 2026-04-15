Elettra Lamborghini prova l’autotune su un fan stonato | Pensi che aggiusti la voce? Ti sbagli

Elettra Lamborghini ha invitato un appassionato nel suo studio per un esperimento musicale. Durante il video, la cantante ha fatto ascoltare al fan alcune sue tracce e ha utilizzato un programma di autotune su una sua registrazione. Mentre il fan ascoltava, lei ha commentato le differenze tra la voce originale e quella corretta con l’autotune. La scena si è conclusa con Elettra che ha affermato che l’autotune non aggiusta la voce, come alcuni pensano.

Elettra Lamborghini ha invitato nel suo studio un fan stonato per provare a spiegare come l'autotune non sia la panacea per chi non è intonato: "Uno pensa che l'autotune ti metta a posto la voce? Non è così".🔗 Leggi su Fanpage.it Sanremo 2026, Elettra Lamborghini sul muletto con Arisa: facciamo serata Valerio Scanu senza filtri su Sanremo: “Conosco i nomi dei cantanti insospettabili che usano l’autotune”Valerio Scanu ha commentato i cantanti del Festival di Sanremo 2026 nel corso dell'ultima live di Non è la Tv, il format Youtube di Fanpage. La rigida preparazione di Elettra Lamborghini per Sanremo: “Dieta strettissima, aerosol tutti i giorni”Elettra Lamborghini sta prendendo molto sul serio la sua seconda partecipazione sanremese. Temi più discussi: Giornata da dimenticare per Elettra Lamborghini, dal ricovero in ospedale al palco; Elettra Lamborghini pallida a Canzonissima: ecco cosa le è successo; Elettra Lamborghini ricoverata d'urgenza al Gemelli: salta la diretta di Canzonissima, poi la sorpresa; Lamborghini a Izzo: Ma che meloni c’hai?. E poi fa twerkare lei, Balivo e Fialdini. Elettra Lamborghini prova l’autotune su un fan stonato: Pensi che aggiusti la voce? Ti sbagliSul suo profilo social Elettra Lamborghini ha dato il via a una ricerca particolare. La cantante di Voilà, infatti, ha chiesto ai suoi sette milioni di follower di mandarle il nome di una persona ... fanpage.it Giornata da dimenticare per Elettra Lamborghini, dal ricovero in ospedale al palcoGiornata da dimenticare per Elettra Lamborghini, protagonista di un doppio episodio che ha tenuto con il fiato sospeso i fan. Prima ha dovuto rinunciare al piercing, che aveva da 13 anni, a causa di ... bolognatoday.it Elettra Lamborghini. . Così la smettete di parlare di cose che non sapete ed un applauso a Teodoro zio peraaa - facebook.com facebook Il campione di Formula 1 ha fatto sapere che non era il suo addio al celibato quello interrotto durante il Festival di Sanremo sotto richiesta di una stanchissima Elettra Lamborghini: «Tutto quello che è uscito non era vero». x.com