Aisla Firenze serata benefica il 18 giugno a Villa Chellini
Il 18 giugno si terrà una serata di gala organizzata da Aisla Firenze, intitolata “Festeggiando il Solstizio d’Estate”, presso Villa Chellini.
Firenze, 5 giugno 2026 - Il 18 giugno Aisla Firenze organizza una serata di gala dal titolo “Festeggiando il Solstizio d’Estate”. L’iniziativa benefica, ormai tradizionale, è in programma a partire dalle 19.30 a Firenze, presso Villa Chellini (via Grecchi 34).“Ci ritroveremo tutti insieme, soci, amici, professionisti, sostenitori di Aisla Firenze per celebrare un altro anno di obiettivi raggiunti - dichiara Barbara Gonella, presidente dell’associazione -. E questo per ricordare l’imminente Giornata Mondiale sulla Sla, che cade il 21 giugno, nel giorno del solstizio d’estate, simbolo di un momento di passaggio verso una nuova vita. Un evento che intende lanciare un messaggio profondo di rinascita per il futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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