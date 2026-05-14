Horizons Solidaires si presenta a Sondrio con una serata benefica per il Togo

Venerdì 15 maggio alle ore 21, nella sala corsi della Croce Rossa Italiana di Sondrio, si terrà una serata benefica organizzata da Horizons Solidaires. L’evento è promosso dall’ong fondata e presieduta da Razize Adjiyo, un giovane di origini togolesi residente a Sondrio. La serata mira a raccogliere fondi per sostenere le famiglie più bisognose in Togo. Horizons Solidaires si occupa da anni di iniziative di solidarietà e sostegno alle comunità vulnerabili.

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Venerdì 15 maggio alle ore 21 la sala corsi della Croce Rossa Italiana di Sondrio ospiterà una serata benefica promossa da Horizons Solidaires, ong fondata e presieduta da Razize Adjiyo, giovane sondriese di origini togolesi impegnato da anni in attività di sostegno alle famiglie più fragili del. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Horizons Solidaires si fa conoscereIl momento è arrivato e con lo stesso spirito che anima – davvero – ogni attività nella quale si impegna, Razize Adjiyo (nella foto), radici del... La forza di una donna: Arda genio e la serata benefica di CemLa nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna è andata in onda domenica 5 aprile su Canale 5, con la presenza di Ozge Ozpirincci e... Si parla di: Horizons Solidaires si fa conoscere; Horizons Solidaires si fa conoscere. Animal Crossing: New Horizons si presenta in gran forma all'appuntamento con Switch 2A volte i videogiochi non finiscono davvero; semplicemente, smettiamo di visitarli. Animal Crossing: New Horizons è uno di quei titoli che hanno accompagnato milioni di persone in un momento storico ... it.ign.com