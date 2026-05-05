Comic-Amente 2026 | serata benefica al Teatro President

Sabato 9 maggio alle 20,45 si svolgerà al Teatro President uno spettacolo benefico intitolato “Comic-Amente 2026”. L’evento è organizzato da Danilo Anelli, membro della Famiglia Piasinteina, in collaborazione con il Lions Club Piacenza Il Farnese e il suo presidente. Tra gli altri partecipanti, ci saranno il Coro InCanto Libero e il Comic Club. La serata prevede un programma di intrattenimento con scopi di solidarietà.

Sabato 9 maggio alle ore 20,45 al Teatro President, organizzata da Danilo Anelli “razdur” della Famiglia Piasinteina in collaborazione con il Lions club Piacenza Il Farnese e il suo presidente Sandro Camisa, Il Coro InCanto Libero e il Comic Club, si terrà uno spettacolo benefico dal titolo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate I genitori di Sammy Basso al teatro PresidentStanno girando l’Italia raccontando la loro esperienza di vita: i genitori di Sammy Basso - il padre Amerigo e la madre Laura Lucchin - saranno... “Füm in d’ i’ occ”, la Filodrammatica Val Vezzeno in scena al Teatro PresidentLa divertente commedia ruota attorno al personaggio di Rosa Cassarà, invidiosa della bella vita che conduce la dirimpettaia signora Pipitone,...