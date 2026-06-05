Airbnb ha annunciato l’intenzione di espandere i propri servizi, puntando a diventare l’«Amazon dei servizi». La piattaforma ha già ampliato l’offerta includendo hotel, noleggio auto e consegne di cibo a domicilio. Il CEO ha dichiarato che l’obiettivo è integrare più settori nel suo portale, creando un’unica piattaforma per diverse esigenze di viaggio e servizi quotidiani. L’azienda sta lavorando per integrare queste nuove categorie nella sua piattaforma.

Ha esteso la sua offerta agli hotel, al noleggio d'auto e al cibo a domicilio, e il suo CEO ora punta all'intelligenza artificiale Nelle scorse settimane Airbnb ha annunciato delle novità che estenderanno i servizi della piattaforma. Da questa settimana in 25 città statunitensi è possibile usare l’app per prenotare alberghi, trovare spazi in cui depositare i bagagli, noleggiare auto, farsi venire a prendere in aeroporto e ricevere cibo a domicilio. Nei prossimi mesi questi servizi saranno estesi in tutti i paesi in cui è operativo il servizio. In un’intervista, il CEO e cofondatore Brian Chesky ha detto di aver introdotto le nuove funzionalità per trasfotmare Airbnb in una specie di «Amazon dei servizi», o perlomeno quelli che riguardano soggiorni e viaggi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Airbnb vuole diventare l’«Amazon dei servizi»

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