Negli Stati Uniti lo chiamano “il profeta”. Un appellativo decisamente meritato, visto che Dan Greaney ha predetto diversi eventi che si sono poi verificati. In primis l’elezione di Donald Trump a presidente americano, in un modo che molti di noi hanno visto senza magari saperlo: inserendo questa previsione in un episodio de I Simpson. Greaney è infatti lo sceneggiatore della serie animata più famosa d’America che scrisse la celebre puntata in cui compare il tycoon. E che ora, per un bizzoso gioco del destino, si vuole candidare alla Casa Bianca per le elezioni del 2028. Dalla profezia alla politica, Dan Greaney scende in campo Chi è Dan... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Dan Greaney si candida alla Casa Bianca, chi è lo sceneggiatore dei Simpson che vuole diventare presidente Usa

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L'autore dei Simpson si candida alla Casa Bianca. E si veste da profeta

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Temi più discussi: Usa, l'autore dei Simpson Dan Greaney si candida alla Casa Bianca; Usa, l'autore dei Simpson che predisse la presidenza di Trump si candida alla Casa Bianca; Ay caramba! Sceneggiatore dei Simpson punta alla Casa Bianca nel 2028; Usa, lo sceneggiatore dei Simpson Dan Greaney si candida alle presidenziali del 2028. Predisse l'elezione di Trump.

Dan Greaney, storico sceneggiatore de The Simpsons, entra ufficialmente nella corsa alla Casa Bianca. L’autore americano, diventato celebre per aver scritto oltre vent’anni fa l’episodio che anticipava la presidenza di Donald Trump, ha annunciato la propri x.com

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