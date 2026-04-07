Il responsabile di un’associazione di farmacisti ha espresso preoccupazioni sulla proposta di ampliare i servizi sanitari nelle farmacie, definendola un’innovazione che non basta a garantire gli stessi requisiti richiesti ad altre strutture sanitarie. Ha sottolineato che senza adeguati standard, si potrebbe creare una differenza tra strutture con tutele più basse e altre con livelli più elevati di sicurezza per i pazienti.

“Chiamarla innovazione non basta. Se si ampliano le attività sanitarie in farmacia senza gli stessi requisiti richiesti ad ambulatori, poliambulatori, laboratori e strutture accreditate, il rischio è uno solo: costruire una sanità a doppio standard, con meno garanzie per i cittadini”. È netta la posizione di Mariastella Giorlandino, Presidente di UAP - Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata, sul modello della cosiddetta farmacia dei servizi. “Il punto non è essere contro la farmacia - afferma Giorlandino -. Il punto è impedire che la prossimità venga usata come alibi per abbassare standard, controlli e responsabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmacia dei servizi, Giorlandino (UAP): “No a una sanità low cost. La prossimità non può diventare un alibi per abbassare le tutele”

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