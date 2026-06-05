Il direttore sportivo dell'Avellino ha annunciato che la squadra sarà affidata a Nesta, svelando i piani per la prossima stagione. Durante l'incontro con l’Avellino Club Roma, Aiello ha condiviso dettagli sul progetto tecnico e sulla costruzione della rosa. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su eventuali nomi o accordi, ma si conferma l’intenzione di puntare su Nesta come allenatore per il futuro.

Tempo di lettura: 7 minuti Ha il sapore del futuro il tradizionale incontro dell’ Avellino Club Roma, diventato ormai un appuntamento fisso per il direttore sportivo biancoverde Mario Aiello. Una serata che ha rappresentato non solo l’occasione per riabbracciare i tifosi della capitale, ma anche il momento ideale per fare il punto sul presente e soprattutto sul futuro dell’Avellino. Un’accoglienza speciale, quella ricevuta a Roma, che il dirigente considera quasi un portafortuna. “Siamo stati veramente bene, ci siamo sentiti a casa l’anno scorso. Quando ho ricevuto l’invito non ho esitato a dare conferma”, ha raccontato Aiello, prima di entrare nel vivo dei temi che accompagneranno l’estate biancoverde. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aiello scopre le carte: “Così nascerà l’Avellino di Nesta”

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