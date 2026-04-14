Netanyahu scopre le carte | Gli Usa mi riferiscono ogni giorno

Il primo ministro israeliano ha dichiarato che riceve quotidianamente informazioni dagli Stati Uniti. La notizia è stata resa pubblica in un momento in cui le affermazioni sul rapporto tra i due paesi sono rare e spesso indirette. La comunicazione si inserisce in un quadro di aggiornamenti frequenti tra le due nazioni, senza ulteriori dettagli sui contenuti di tali comunicazioni.

Roma, 14 apr – C’è un momento, nelle dinamiche di potere, in cui ciò che normalmente resta implicito viene detto ad alta voce. Non per errore, ma perché qualcuno decide che può permetterselo. La frase pronunciata da Benjamin Netanyahu rientra esattamente in questa categoria: “ Mi riferiscono ogni giorno ”. Non un’indiscrezione trapelata in una fuga di notizie, ma una rivendicazione pubblica. All’indomani dei negoziati tra Stati Uniti e Iran a Islamabad, il premier israeliano ha dichiarato di ricevere aggiornamenti quotidiani direttamente dall’amministrazione americana, e direttamente dal vicepresidente J.D. Vance. Netanyahu ci spiega perchè i negoziati non hanno successo.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Netanyahu scopre le carte: “Gli Usa mi riferiscono ogni giorno” BREAKING NEWS: Benjamin Netanyahu Sends Direct Message To Iranians Amid U.S.-Israeli Strikes “Mi riferiscono in dettaglio ogni giorno”: Netanyahu svela il rapporto con l’amministrazione TrumpDurante una riunione di gabinetto, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha descritto con parole molto dirette il livello di coordinamento e... Perché gli Usa possono bloccare le nostre carte di credito e ricattare le bancheIl 21 agosto il telefono di Nicolas Guillou ha smesso di funzionare: impossibile prenotare una corsa con Uber, un biglietto di treno, o fare un...