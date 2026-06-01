Nesta-Aiello vertice a Roma tra mercato e programmazione
Oggi si attende l’annuncio ufficiale del passaggio di Alessandro Nesta sulla panchina dell’Avellino. La giornata rappresenta il primo passo concreto nella pianificazione della prossima stagione, segnando un momento decisivo per il futuro della squadra.
Tempo di lettura: 2 minuti Ore decisive per il futuro dell’Avellino. Manca ormai solo l’ufficialità per il passaggio di Alessandro Nesta sulla panchina dei lupi, e la giornata di oggi segna il primo, vero passo concreto verso la programmazione della prossima stagione. In serata, a Roma, è infatti previsto un faccia a faccia cruciale tra il direttore biancoverde Mario Aiello e l’ex difensore della Nazionale. Con l’accordo economico ormai blindato e i dettagli contrattuali definiti, il summit romano servirà a pianificare la logistica e le strategie di mercato. Sul tavolo dei dettagli organizzativi c’è prima di tutto il prossimo ritiro estivo a Rivisondoli, oltre alla definizione dello staff tecnico: Nesta sarà infatti affiancato da cinque o sei nuovi collaboratori di sua stretta fiducia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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