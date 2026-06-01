nesta aiello vertice a roma tra mercato e programmazione

Tempo di lettura: 2 minuti Ore decisive per il futuro dell’Avellino. Manca ormai solo l’ufficialità per il passaggio di Alessandro Nesta sulla panchina dei lupi, e la giornata di oggi segna il primo, vero passo concreto verso la programmazione della prossima stagione. In serata, a Roma, è infatti previsto un faccia a faccia cruciale tra il direttore biancoverde Mario Aiello e l’ex difensore della Nazionale. Con l’accordo economico ormai blindato e i dettagli contrattuali definiti, il summit romano servirà a pianificare la logistica e le strategie di mercato. Sul tavolo dei dettagli organizzativi c’è prima di tutto il prossimo ritiro estivo a Rivisondoli, oltre alla definizione dello staff tecnico: Nesta sarà infatti affiancato da cinque o sei nuovi collaboratori di sua stretta fiducia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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