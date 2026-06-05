AIEA | buio sulle scorte di uranio in Iran dopo gli attacchi

Le scorte di uranio in Iran sono sconosciute dopo gli attacchi che hanno colpito le strutture. L'AIEA non ha potuto condurre ispezioni approfondite per verificare la quantità e la posizione delle materie nucleari. La mancanza di accesso alle strutture impedisce di determinare se siano state distrutte o spostate. La comunità internazionale resta senza informazioni certe sulla situazione delle scorte di uranio nel paese.

Dove sono finite le scorte di uranio dopo gli attacchi?. Come può l'AIEA garantire la sicurezza senza ispezioni capillari?. Perché Trump sostiene che gli Stati Uniti non abbiano bisogno dell'Iran?. Quanto uranio arricchito al 60% detiene attualmente Teheran?.? In Breve L'Iran detiene 440,9 kg di uranio arricchito al 60% secondo l'AIEA.. L'unica ispezione recente è avvenuta presso la centrale di Bushehr tra 1 e 3 giugno.. Donald Trump ha escluso incontri diretti con la Guida Suprema Mojtaba Khamenei.. Il rapporto riservato dell'AIEA segue gli attacchi ai siti nucleari di giugno 2025.. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica non può verificare le scorte di uranio in Iran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Iran e Stati Uniti trattano sul nucleare, ma intanto tengono gli eserciti in allerta

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