Il governo ha annunciato un piano per regolamentare l'intelligenza artificiale, focalizzato sulla sicurezza dei software. Il progetto prevede l'intervento di agenzie federali incaricate di valutare e approvare i modelli di intelligenza artificiale, distinguendo tra quelli considerati sicuri e quelli pericolosi. La strategia include l'uso di tecniche di nudging per influenzare lo sviluppo e l'adozione di tecnologie AI. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di valutazione o sulle tempistiche di attuazione.

Come cambierà lo sviluppo dei software con la tecnica del nudging? Quali agenzie federali decideranno quali modelli sono sicuri o pericolosi? Perché la sicurezza nazionale sta spostando il potere decisionale dai parlamenti? Cosa rischiano le aziende che rifiutano la collaborazione con il governo??? In Breve Agenzie Tesoro, NSA e Cisa devono definire le modalità entro 60 giorni. Sviluppatori ottengono accesso anticipato alle autorità 30 giorni prima del rilascio. Il sistema evita . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Iran Scores Big Hormuz Win; IRGC Forces Trump 'Surrender', Retains Control Of Global Oil Route

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