Sicurezza e presidio la Prefettura aggiorna il Piano di controllo coordinato del territorio

La Prefettura ha aggiornato il Piano di controllo coordinato del territorio, introducendo un sistema più dinamico e integrato. L’obiettivo è migliorare la sicurezza attraverso una presenza più efficace delle forze dell’ordine. Il nuovo piano prevede una maggiore flessibilità nelle operazioni di presidio e controllo, adeguandosi alle esigenze attuali della provincia. Nessuna informazione su date o dettagli specifici delle attività pianificate.

Un sistema di controllo del territorio più dinamico, integrato e aderente alle nuove esigenze della provincia. Dopo molti anni dall’ultima definizione organica dello strumento operativo, la Prefettura di Avellino ha proceduto questa mattina all’aggiornamento del Piano di controllo coordinato del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stazioni sotto osservazione, rafforzato il piano sicurezza

Notizie e thread social correlati

Sicurezza, stretti in prefettura altri quattro patti per il controllo del vicinatoIeri, 22 aprile, in prefettura a Verona, il prefetto Demetrio Martino ha firmato quattro nuovi accordi con i rappresentanti del territorio.

Sicurezza e controllo del territorio: i carabinieri setacciano la ValdicecinaIl 20 aprile 2026, i carabinieri hanno avviato un'ampia attività di controllo nella zona dell'Alta Valdicecina, con l'obiettivo di presidiare il...

Temi più discussi: Inaugurata la nuova caserma dei Vigili del fuoco volontari di Bolbeno e Zuclo; Sicurezza e movida: parte il Piano Roma Notte di Roma Capitale; Monfalcone rafforza la sicurezza: presidio mobile nei parchi per l’estate; Elezioni Comunali Lecco: il piano del candidato Mauro Gattinoni per sicurezza, viabilità e sport.

Decreto Sicurezza 2026 e rimpatri: l’avvocato diventa strumento dello Stato? La controversia sull’art. 30-bis – Portale Migranti reddit

Questo Governo ha scelto di invertire la rotta: occorre uno Stato più presente, anche nelle alleanze con le città. Ed è qui che la riforma della polizia locale può assumere un valore decisivo. Parliamo di oltre 60 mila donne e uomini che operano spesso nelle sit x.com

Sicurezza: al via il Piano Roma NotteAl via nel mese di luglio il Piano Roma Notte, presentato nei giorni scorsi in Campidoglio. Un’iniziativa che integra un provvedimento della giunta con azioni già in fase di attuazione e un ... romasette.it

La nuova caserma dei VVFF volontari di Bolbeno e ZucloPresenti all'inaurazione gli assessori Failoni e Marchiori: I nostri pompieri un presidio insostituibile sul piano della sicurezza, umano e sociale ... ladigetto.it