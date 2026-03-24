Giovedì 26 marzo, alle ore 11, si terrà presso la Sala della Lupa di Montecitorio la presentazione della 58ª edizione di Vinitaly. All’evento prenderanno parte rappresentanti istituzionali e organizzatori della manifestazione. Durante l’incontro sarà presente anche un rappresentante del governo. La presentazione si concentrerà sulle principali novità e sulle date della prossima edizione della fiera del settore vinicolo.

ROMA - Giovedì 26 marzo, a partire dalle ore 11, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà la presentazione della 58esima edizione di Vinitaly. Interverrà anche Francesco Lollobrigida (foto), ministro dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa della Camera dei Deputati, viene trasmesso in diretta webtv. Qui di seguito il programma della giornata. VINITALY Programma Talk “Coraggio e visione, i precursori del vino guardano al futuro” Modera il vicedirettore del Corriere della Sera, Luciano Ferraro. Intervengono Piero Antinori, Marco Caprai Paolo Damilano, Gaetano Marzotto e José Rallo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - A Montecitorio la presentazione del Vinitaly 2026, interviene Lollobrigida

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