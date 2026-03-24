A Montecitorio la presentazione del Vinitaly 2026 interviene Lollobrigida
Giovedì 26 marzo, alle ore 11, si terrà presso la Sala della Lupa di Montecitorio la presentazione della 58ª edizione di Vinitaly. All’evento prenderanno parte rappresentanti istituzionali e organizzatori della manifestazione. Durante l’incontro sarà presente anche un rappresentante del governo. La presentazione si concentrerà sulle principali novità e sulle date della prossima edizione della fiera del settore vinicolo.
ROMA - Giovedì 26 marzo, a partire dalle ore 11, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà la presentazione della 58esima edizione di Vinitaly. Interverrà anche Francesco Lollobrigida (foto), ministro dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa della Camera dei Deputati, viene trasmesso in diretta webtv. Qui di seguito il programma della giornata. VINITALY Programma Talk “Coraggio e visione, i precursori del vino guardano al futuro” Modera il vicedirettore del Corriere della Sera, Luciano Ferraro. Intervengono Piero Antinori, Marco Caprai Paolo Damilano, Gaetano Marzotto e José Rallo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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