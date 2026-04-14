Libri | Sua maestà il cuore presentazione a Montecitorio

Mercoledì 15 aprile alle 18 si terrà a Montecitorio, nella Sala della Regina, la presentazione del libro intitolato “Sua maestà il cuore – Dal cuore nasce la nuova idea di cura”. L’evento vede come autori Massimo Massetti e Alfonso Dell’Erario e si svolge nella capitale italiana. La presentazione è aperta al pubblico e riguarda un testo che affronta tematiche legate alla cura e al cuore.

ROMA – Mercoledì 15 aprile, a partire dalle ore 18, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la presentazione del libro “Sua maestà il cuore – Dal cuore nasce la nuova idea di cura”, di Massimo Massetti e Alfonso Dell’Erario. Si prevede il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. Il cuore è il primo organo a formarsi e l’ultimo a fermarsi. In mezzo, una vita intera fatta di battiti, emozioni e scelte. In “Sua maestà il cuore”, un medico e un giornalista raccontano l’organo più importante del corpo umano intrecciando storia, scienza ed esperienza clinica.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Libri: “Sua maestà il cuore”, presentazione a Montecitorio Libri: “Leone XIV – Chi dite che io sia? Sono un figlio di Agostino”, presentazione a MontecitorioROMA – Mercoledì 18 marzo, a partire dalle ore 17, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà la presentazione del libro “Leone XIV – Chi... Libri: a Roma la presentazione de “Il cuore nascosto del Cantico”ROMA - Martedì 17 marzo, a partire dalle ore 16, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà la presentazione del libro "Il cuore...