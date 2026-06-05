Agroalimentare | la sfida della formazione tecnica a Bruxelles

A Bruxelles si è svolto un evento dedicato alla formazione tecnica nel settore agroalimentare. Durante l'incontro sono stati discussi i modi in cui l'agricoltura 4.0 può contribuire a prevenire il dissesto idrogeologico nei borghi. Sono stati analizzati i tipi di competenze tecniche necessarie per trasformare gli agricoltori in manager sostenibili, con interventi di esperti del settore.

Come può l'agricoltura 4.0 prevenire il dissesto idrogeologico dei borghi?. Quali competenze tecniche servono per trasformare l'agricoltore in manager sostenibile?. Perché i fondi europei non bastano senza la formazione degli ITS?. Cosa rischia l'Europa se manca il ricambio generazionale nelle aree interne?.? In Breve Fondazione Its Academy Agroalimentare presenta strategie al Parlamento Europeo il 3 giugno 2026. Percorsi post-diploma di due anni presso le sedi di Viterbo e Roma. Formazione tecnica superiore riconosciuta al livello EQF 5 per le nuove generazioni. Richiesta di fondi simili al Fondo Sociale Europeo per il ricambio generazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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