In Piemonte sono stati stanziati 42 milioni di euro destinati alla formazione tecnica e ai percorsi ITS, con l’obiettivo di favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Le risorse saranno distribuite per sostenere le imprese locali nel trovare tecnici specializzati in tempi rapidi. I fondi andranno principalmente a settori considerati strategici per lo sviluppo economico della regione.

? Cosa scoprirai Come faranno le imprese locali a trovare tecnici specializzati subito?. Quali settori strategici riceveranno i maggiori benefici da questi fondi?. Perché il tasso di occupazione degli studenti ITS supera il 90%?. Come potrà questo piano fermare la fuga dei giovani dai borghi?.? In Breve Piano triennale 2026-2029 finanziato con risorse regionali, nazionali e fondi PNRR.. Oltre il 90% degli studenti ITS trova impiego entro dodici mesi dal diploma.. Corsi ITS da 1800 ore e percorsi Ifts da 800 ore annue.. L'assessora Daniela Cameroni punta sulla collaborazione tra scuola e sistema produttivo.. La Regione Piemonte ha stanziato 42,3 milioni di euro per il nuovo piano triennale 2026-2029 destinato alla formazione tecnica superiore, con l’obiettivo di frenare la fuga dei giovani verso altre province.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte: 42 milioni per la formazione tecnica e i giovani ITS

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