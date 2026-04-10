Confagricoltura a Roma per la formazione tecnica dei Centri di Assistenza Agricola

A Roma, presso Palazzo della Valle, si è svolta di recente una giornata di formazione dedicata ai Centri di Assistenza Agricola, promossa da Confagricoltura nazionale. La responsabile dei servizi tecnici di Confagricoltura Piacenza, accompagnata da due colleghi, ha preso parte all’evento. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi territori e si è concentrata sull’aggiornamento delle competenze tecniche nei servizi di assistenza agricola.

La responsabile dei servizi tecnici di Confagricoltura Piacenza, Susanna Franzini, accompagnata dai colleghi Marco Piacentini e Francesco Murelli ha partecipato nei giorni scorsi a Roma, a Palazzo della Valle, alla giornata di formazione organizzata da Confagricoltura nazionale in collaborazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Truffa ai fondi europei: un arresto e 22 indagati, coinvolti Centri di Assistenza Agricola salernitaniL’inchiesta “Exodus” ricostruisce frodi sui contributi agricoli e coinvolge imprenditori e società fittizie in cinque province siciliane I... Pomodoro da industria, Confagricoltura: «Condizioni non soddisfacenti per la parte agricola»Il commento di Confagricoltura: «Il risultato riflette un equilibrio contrattuale non favorevole alla parte agricola, anche alla luce della pressione... Argomenti più discussi: Confagricoltura e Agea per formazione Caa su adempimenti tecnici; Confagricoltura e AGEA insieme per la formazione sui nuovi adempimenti tecnici per i CAA; Confagricoltura: Agricoltura al collasso, serve un piano europeo; Confagricoltura e CoopCredit insieme per ricambio generazionale e accesso al credito in Sicilia con sostegno ISMEA. Confagricoltura e Agea per formazione Caa su adempimenti tecniciRoma, 31 mar. (askanews) – Si è svolta oggi a Roma, a Palazzo della Valle, una giornata di formazione organizzata da Confagricoltura in collaborazione con Agea, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricolt ... askanews.it Ieri abbiamo avuto il piacere di ospitare alcuni dei nostri Centri di Assistenza Tecnica per un meeting di aggiornamento. Abbiamo la fortuna di collaborare con un gruppo di Professionisti competenti, appassionati ed entusiasti, pronti ad affrontare ogni nuova sf - facebook.com facebook