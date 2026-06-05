Agrigento | richieste d’arresto e indagini scuotono il ballottaggio

Le autorità hanno presentato richieste di arresto e avviato indagini per corruzione e peculato in relazione a politici coinvolti nel ballottaggio ad Agrigento. Le accuse riguardano presunti illeciti legati alla gestione pubblica e all’uso di fondi pubblici. Le indagini, ancora in corso, potrebbero influenzare le preferenze degli elettori nel secondo turno di voto. La situazione ha generato tensione tra gli elettori e i candidati in corsa.

Chi sono i politici coinvolti nelle indagini per corruzione e peculato?. Come influenzeranno le richieste d'arresto il voto del ballottaggio?. Perché il candidato Di Rosa ha interrotto l'accordo con Alonge?. Cosa rivela il voto disgiunto sulla fiducia degli elettori agrigentini?.? In Breve Indagini su Gallo, Pisano e Di Mauro per corruzione e uso fondi pubblici.. Primo turno 24-25 maggio vede il centrodestra con quasi il 60% dei voti.. Voto disgiunto record permette a Michele Sondano di accedere al ballottaggio.. Manlio Messina accusa Sondano di conflitto di interessi su proposta legge cannabis..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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