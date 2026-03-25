Quattro richieste di mobilità dei dipendenti scuotono il Comune di Vilminore

Nel Comune di Vilminore di Scalve, con poco più di mille abitanti, si registrano quattro richieste di mobilità da parte dei dipendenti comunali. La situazione sta generando incertezza sulla gestione del personale e sul futuro delle attività amministrative. La questione coinvolge le decisioni prese dall’amministrazione comunale e le conseguenze di queste richieste sulla stabilità dell’ente locale.

Bergamo. È una situazione complessa quella che sta attraversando il Comune di Vilminore di Scalve. Il paese, di poco più di mille abitanti, si sta trovando a fare i conti con delle scelte che aprono punti interrogativi sul futuro amministrativo. Infatti, negli ultimi giorni, quattro dipendenti hanno presentato domanda di mobilità, mentre per altri due il provvedimento era già stato approvato con un atto della Giunta. A queste si aggiungono le dimissioni del funzionario tecnico, in programma per il 10 aprile. Su un organico di otto dipendenti, quindi, solo uno ha intenzione di rimanere in servizio. Non vanno dimenticati i tre operai comunali, che hanno segnalato l’esigenza di aumentare il personale di due unità, fino a raggiungere quota cinque. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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